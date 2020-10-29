На Хоккайдо призывают к осторожности в связи со вспышкой инфекции

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Саппоро, 28 октября (Jiji Press). Администрация Хоккайдо повысила уровень предупреждения о новом коронавирусе с 1-го, самого низкого уровня в пятиуровневой системе предупреждения о COVID-19, до уровня 2, после недавнего всплеска случаев инфекции в этой префектуре, расположенной на самом севере Японии.

Число новых зарегистрированных случаев заражения за неделю до 27 октября составило 291, что намного превышает пороговое значение в 107 для объявления предупреждения уровня 2. 24 октября на Хоккайдо было выявлено 60 новых случаев инфекции, что является рекордным уровнем заражений за день для этой префектуры.

Планируя принять интенсивные меры в ближайшие две недели, администрация Хоккайдо призовёт жителей к сотрудничеству в борьбе с COVID-19 на основе специального закона о борьбе с эпидемией.

При уровне 2 префектура попросит жителей воздержаться от поездок на работу, а людям с повышенной температурой или плохим самочувствием рекомендуют оставаться дома. Жителей также попросят избегать риска заражения во время еды и питья в компании. Префектура призывает к принятию особо тщательных мер в Саппоро, центральном городе Хоккайдо, где недавно произошла серия кластерных инфекций.

Губернатор Хоккайдо Судзуки Наомити 28 октября заявил на пресс-конференции в Саппоро, что уровень 2 знаменует «решающий этап» для развития социальной и экономической деятельности и одновременной активизации усилий по предотвращению распространения вируса.

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