Известный актёр Кабуки Саката Тодзюро скончался в возрасте 88 лет

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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Известный актёр театра Кабуки Саката Тодзюро IV, признанный «живым национальным достоянием» и мастер стиля камигата театра Кабуки, исполняемого в западной части Японии, умер естественной смертью в токийской больнице 12 ноября в возрасте 88 лет. Об этом было объявлено 14 ноября.

Его жена, Оги Тикагэ, ранее была министром земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Тодзюро, настоящее имя которого было Хаяси Котаро, родился в городе Киото на западе Японии в 1931 году и был первым сыном актёра кабуки Накамуры Гандзиро II.

В 1941 году он дебютировал на сцене под именем Накамура Сэндзяку II. Он изучал основы классических исполнительских искусств, таких как Но, гидаю и камигата маи.

Он прославился в 1953 году в возрасте 21 года, сыграв роль проститутки Охацу в пьесе «Самоубийство влюблённых в Сонэдзаки» (Сонэдзаки синдзю), которую тогда поставили впервые за 250 лет.

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