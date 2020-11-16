Известный актёр Кабуки Саката Тодзюро скончался в возрасте 88 лет
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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Известный актёр театра Кабуки Саката Тодзюро IV, признанный «живым национальным достоянием» и мастер стиля камигата театра Кабуки, исполняемого в западной части Японии, умер естественной смертью в токийской больнице 12 ноября в возрасте 88 лет. Об этом было объявлено 14 ноября.
Его жена, Оги Тикагэ, ранее была министром земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
Тодзюро, настоящее имя которого было Хаяси Котаро, родился в городе Киото на западе Японии в 1931 году и был первым сыном актёра кабуки Накамуры Гандзиро II.
В 1941 году он дебютировал на сцене под именем Накамура Сэндзяку II. Он изучал основы классических исполнительских искусств, таких как Но, гидаю и камигата маи.
Он прославился в 1953 году в возрасте 21 года, сыграв роль проститутки Охацу в пьесе «Самоубийство влюблённых в Сонэдзаки» (Сонэдзаки синдзю), которую тогда поставили впервые за 250 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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