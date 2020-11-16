15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение ВРЭП о свободной торговле

Новости

Токио, 15 ноября (Jiji Press) - Япония и еще 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали 15 ноября историческое соглашение о создании крупнейшей в мире свободной экономической зоны, на которую приходится около 30% мирового валового внутреннего продукта и торговли.

В соответствии с соглашением о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), пошлины будут отменены для 91% продукции, в основном, промышленной.

Япония надеется, что соглашение о свободной торговле между 15 странами, суммарное население которых составляет 2,3 миллиарда человек, придаст импульс ее экономическому росту.

Помимо Японии, ВРЭП объединяет Китай, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

ВРЭП станет первым соглашением о свободной торговле Японии с Китаем или Южной Кореей. Китай является крупнейшим торговым партнером Японии по объему торговли, а Южная Корея - третьим по величине.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме