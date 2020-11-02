В рамках соглашения об экономическом партнёрстве пошлина на импорт японского снека «Pocky» в Великобританию снизится на 31%

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Лондон (Jiji Press) - 23 октября британское правительство заявило, что после вступления в силу соглашения об экономическом партнерстве между Японией и Великобританией пошлина на импорт японских шоколадных снеков «Pocky» снизится на 31%.

Снек «Pocky», который выпускается кондитерской компанией Ezaki Glico Co. из Осаки и пользуется популярностью не только в Японии, но и в Великобритании и других странах мира, был упомянут в отчете британского правительства среди флагманских продуктов японского производства пошлины на импорт которых будут снижены в рамках нового соглашения об экономическом партнерстве.

Согласно отчету, британские ввозные пошлины будут снижены на 13% для лапши удон, на 22% для синего тунца, на 60% для японской мраморной говядины Кобэ и на 6% для соевого соуса.

Опубликованный в пятницу анализ влияния двустороннего соглашения свидетельствует о том, что японские экспортеры выиграют от сделки больше, чем их британские коллеги.

По предварительным оценкам, приведенным в отчете, примерно за 15 лет соглашение об экономическом партнерстве позволит увеличить британский экспорт в Японию на 17,2 процента, или 2,6 миллиарда фунтов, в то время как японский экспорт в Великобританию вырастет на 79,9 процента, или 13 миллиардов фунтов по сравнению с показателями 2019 года.







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