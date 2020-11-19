Японская группа исследователей добилась успешных родов у обезьяны после пересадки матки

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Токио, 18 ноября. (Jiji Press). Группа исследователей из японского Университета Кэйо объявила, что ей удалось добиться успешных родов у обезьяны после трансплантации матки, взятой от обезьяны-донора.

По словам исследователей, это первый в мире случай, когда обезьяна родила после пересадки матки.

Университет Кэйо предполагает проводить клинические испытания аналогичного лечения на людях, выяснив, что безопасность этого метода в определённой степени подтверждена.

В ходе исследования с макаками-крабоедами группа провела трансплантацию матки в феврале 2017 года обезьяне с иммунологическим типом, соответствующим иммунологическому типу обезьяны-донора, на размере 50%, в качестве теста на потенциальную трансплантацию между людьми – матерью и дочерью.

После введения иммунодепрессантов оплодотворённые яйца помещали в маточную трубу обезьяны. После двух выкидышей обезьяна родила в мае этого года. Причина выкидышей пока не установлена.

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