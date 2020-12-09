Японские школьники показали высокие средние баллы по математике
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 8 декабря (Jiji Press). Согласно международному опросу, проведенному 8 декабря, средний балл учащихся второго класса японских школ средней ступени по математике в 2019 году стал рекордным второй год подряд.
Согласно опросу, средние баллы четвёртого класса начальной школы по математике и второго по естествознанию повысились, хотя средние баллы четвёртого класса по естествознанию упали на 7 баллов.
Эти показатели входят в пятерку лучших в мире.
По заявлению министерства образования, оценки «остаются на высоком международном уровне». Оно тщательно проанализирует данные, чтобы выяснить причину падения оценок по естественным наукам среди четвероклассников.
Исследование «Международные тенденции в изучении математики и естествознания» было проведено Международной ассоциацией оценки образовательных достижений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]