Японские школьники показали высокие средние баллы по математике

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Токио, 8 декабря (Jiji Press). Согласно международному опросу, проведенному 8 декабря, средний балл учащихся второго класса японских школ средней ступени по математике в 2019 году стал рекордным второй год подряд.

Согласно опросу, средние баллы четвёртого класса начальной школы по математике и второго по естествознанию повысились, хотя средние баллы четвёртого класса по естествознанию упали на 7 баллов.

Эти показатели входят в пятерку лучших в мире.

По заявлению министерства образования, оценки «остаются на высоком международном уровне». Оно тщательно проанализирует данные, чтобы выяснить причину падения оценок по естественным наукам среди четвероклассников.

Исследование «Международные тенденции в изучении математики и естествознания» было проведено Международной ассоциацией оценки образовательных достижений.

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