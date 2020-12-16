Торговое страхование ссуд, выдаваемых японскими банками Саудовской Аравии
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Токио (Jiji Press) - 15 декабря официальные лица подтвердили, что правительство Японии обеспечит торговые гарантии кредитов, предоставляемых японскими банками правительству Саудовской Аравии.
Эта мера была подтверждена в ходе видеоконференции между министром торговли Японии Кадзияма Хироси и министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.
Торговое страхование покрывает риски, связанные с международными сделками, такими как экспорт и зарубежные инвестиции.
Токио рассматривает возможность обеспечения полной защиты от любых потерь по кредитам, предоставленным японскими банками Министерству финансов Саудовской Аравии, с помощью системы государственного страхования экспортных инвестиций, известной как NEXI.
В число кредитных организаций, которые, как ожидается, предоставят застрахованные ссуды Саудовской Аравии, входят три мегабанковские структуры - MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Mizuho Bank.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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