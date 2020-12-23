Святилища вводят противовирусные меры в преддверии новогоднего наплыва посетителей

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Токио, 19 декабря (Jiji Press) - В период новогодних праздников многие японцы планируют отправиться к местам поклонения, чтобы помолиться за более удачный 2021 год. В связи с этим святыни и храмы по всей стране принимают меры по снижению риска заражения коронавирусом нового типа.

Из-за вспышки коронавируса многие синтоистские святилища и буддийские храмы убрали ковши для омовения рук «хисяку» и колокольные веревки «судзуноо», поскольку вирус может передаваться от инфицированных посетителей другим людям через контакт с предметами.

В святилище Ясака в Киото на западе Японии в июне заменили судзуноо динамиком, который воспроизводит звук колокольчиков, когда посетители проводят руками над датчиком.

В настоящий момент в святилище думают о том, чтобы убрать этот динамик на период новогодних праздников, когда ожидается наплыв посетителей, поскольку новинка может привлечь слишком много людей одновременно, тем самым увеличив риск заражения.

В святилище Икута в Кобэ, также на западе Японии, введена система минимизации контактов при получении предсказаний «омикудзи». Вместо того, чтобы вынимать пронумерованные палочки из коробки, посетители смогут отсканировать с помощью своих смартфонов специальный QR-код, чтобы затем нарисовать на экране число и показать его сотрудникам святилища, которые, в свою очередь, выдадут им соответствующие бумажные предсказания.

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