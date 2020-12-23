В Японии обдумывают включение таблеток экстренной контрацепции в список безрецептурных препаратов
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Токио, 19 декабря (Jiji Press) - Правительство Японии рассматривает вопрос об одобрении безрецептурного отпуска так называемых посткоитальных контрацептивов, поскольку на фоне пандемии коронавируса среди молодых людей растет число посягательств сексуального характера и случаев нежелательной беременности.
Правительство рассмотрит возможность добавления реализации препаратов экстренной посткоитальной контрацепции без рецепта врача в свой основной план по продвижению гендерного равенства, который должен быть одобрен кабинетом министров на следующей неделе.
В проекте плана говорится, что правительство «рассмотрит возможность безрецептурной реализации средств экстренной контрацепции с точки зрения поддержки здоровья и потенциальных пользователей». Правительство добавило это предложение к проекту после получения множества запросов через публичные комментарии к основному плану.
На пресс-конференции в октябре министр здравоохранения Норихиса Тамура заявил, что в правительстве понимают возникший запрос и проведут его тщательное исследование.
В настоящее время тем, кто хочет принимать таблетки экстренной контрацепции, необходимо пройти осмотр врачом лично или онлайн, по результатам которого выписывается рецепт.
[Авторские права The Jiji Press, Ltd.]
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