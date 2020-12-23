Число случаев COVID-19 в Японии превысило 200 000

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Токио (Jiji Press) - 21 декабря общее количество случаев COVID-19 в Японии превысило отметку 200 000, Третья волна коронавирусной инфекции поразила региональные городские центры, большой Токио и другие крупные городские районы.

Между тем общее количество смертельных случаев уже достигло 2930.

С 16 января, когда был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19, до 10 августа, когда общее количество заражений в стране превысило 50 000, прошло семь месяцев. 29 октября, то есть спустя еще 80 дней, число инфицированных уже превысило 100 000 человек.

В ноябре темпы заражения начали стремительно расти, и за 33 дня общенациональный показатель заражений увеличился на 50 000 случаев. К 1 декабря общее количество инфицированных достигло 150 000 человек, чтобы за три декабрьских недели вырасти еще на 50 000.

Из 47 префектур Японии наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Токио. Далее следуют Осака, Канагава, Аити и Хоккайдо. Единственными префектурами, где количество заражений пока не превышает 100, остаются Акита и Тоттори.

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