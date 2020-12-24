Почетному Императору Акихито исполнилось 87 лет

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Токио, 23 декабря (Jiji Press) - Почетный Император Японии Акихито, которому в среду исполнилось 87 лет, глубоко обеспокоен негативным воздействием пандемии коронавируса нового типа на здоровье и жизнь людей в Японии и за рубежом.

По словам официальных представителей Управления по делам Императорского двора, Почетный Император обеспокоен тем, что деятельность добровольцев, отправленных за границу Японским агентством по международному сотрудничеству, также оказалась под угрозой из-за пандемии.

Бывший император также продолжает интересоваться Окинавой. Эта самая южная префектура Японии была ареной ожесточенных боев в заключительный период Второй мировой войны.

Он смотрит телевизионные программы об истории замка Сюри. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на Окинаве сгорел в прошлом году, и Почетный Император надеется на его восстановление, сообщили в Управлении.

Почетный Император был крайне обеспокоен, когда на прошлой неделе десятки автомобилей застряли из-за сильного снегопада на скоростной автомагистрали Кан-Эцу в префектуре Ниигата в центральной Японии. По словам представителей Управления, он с облегчением узнал, что пробку удалось ликвидировать.







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