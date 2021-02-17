В Осаке суд поддержал школу в деле по иску о правилах о цвете волос учеников

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Осака, 16 февраля (Jiji Press). Окружной суд Осаки признал законным правило префектуральной средней школы, требующее от учеников красить каштановые волосы в черный цвет в соответствии с школьными правилами и инструкциями.

Однако по иску, поданному 21-летней женщиной в 2017 году, суд обязал администрацию префектуры Осака выплатить ей 330 000 йен за невнесение её имени в список учеников после того, как она перестала посещать школу.

Женщина потребовала от властей префектуры возмещения убытков в размере около 2,2 млн йен, утверждая, что у неё возникло психическое расстройство и она стала прогуливать занятия после того, как учителя приказали ей покрасить волосы в чёрный цвет. Школьные правила запрещают ученикам иметь каштановый цвет волос.

«Школьные правила разумны в свете здравого смысла, а инструкции о цвете волос основаны на законной цели в соответствии с законом о школьном образовании», – сказала председательствующая судья Ёкота Норико.

Ёкота также отвергла утверждение женщины о том, что её естественный цвет волос – коричневый.

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