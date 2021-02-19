Японская ассоциация банков поможет снимать деньги со счетов страдающих деменцией для их нужд

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Токио, 18 февраля. (Jiji Press). Японская ассоциация банков (Дзэнгинкё) объявила, что попросит коммерческие банки, являющиеся её членами, гибко реагировать на запросы третьих лиц о снятии вкладов больных деменцией.

Такое снятие вкладов родственниками и другими лицами должно быть разрешено, если деньги предназначены для лечения пациентов, например, для оплаты их медицинских и бытовых расходов, заявила Дзэнгинкё, ведущая группа банковской отрасли.

Заявление ассоциации сделано в ситуации, когда финансовые учреждения страны сталкиваются с насущной проблемой обращения с хранящимися у них депозитами и другими финансовыми активами больных деменцией, которые, по оценкам, достигают 215 триллионов йен.

В настоящее время банки разрешают снятие средств с депозитных счетов людей с ухудшающимися когнитивными функциями только в том случае, если операции осуществляются в рамках системы опеки над взрослыми.

Если банки принимают запросы на снятие средств без чёткого согласия владельцев счетов, им могут быть предъявлены иски со стороны тех, кто заявляет о незаконности снятия средств, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

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