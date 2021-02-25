В Японии примут закон, регулирующий использование арбалетов

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Токио, 24 февраля (Jiji Press). Правительство Японии приняло на заседании кабинета министров законопроект, направленный на введение системы разрешений на владение арбалетом в Японии.

Законопроект о пересмотре Закона о контроле за холодным и огнестрельным оружием призывает ограничить владение арбалетами использованием в таких целях, как стрелковый спорт и ветеринарная анестезия.

Нарушителям будет грозить тюремный срок или штраф. Нынешние владельцы арбалетов также будут подпадать под действие исправленного закона.

Правительство внесёт законопроект на текущее заседание парламента.

В пересмотренном законе арбалет будет определяться как лук, который использует фиксирующий механизм для поддержания натяжения тетивы и при стрельбе может угрожать человеческой жизни.

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