Правительство Японии рассматривает возможность открытия нового исследовательского центра в Фукусиме

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Токио (Jiji Press). 9 марта правительство Японии заявило, что планирует построить новый международный образовательный и исследовательский центр, который послужит «центром творческой реконструкции» в префектуре Фукусима, где десять лет назад катастрофическое землетрясение и цунами спровоцировали серьезную ядерную аварию.

Исследовательский центр составляет основу новой правительственной политики восстановления, принятой на заседании кабинета министров во вторник накануне 10-й годовщины стихийного бедствия, опустошившего северо-восточный регион страны Тохоку, включая Фукусиму, 11 марта 2011 года.

Центр будет расположен в районе, пострадавшем в результате аварии на разрушенной атомной электростанции Фукусима-1, принадлежащей Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Поскольку возвращение эвакуированного населения в районы, окружающие АЭС Фукусима, происходит медленно, еще неизвестно, станет ли новый исследовательский центр основанием для полноценного восстановления.

«Без реконструкции Фукусимы не будет восстановления Тохоку. Без восстановления Тохоку не будет возрождения Японии», - сказал премьер-министр Суга Ёсихидэ на совместном заседании правительственного Совета по содействию восстановлению пострадавших районов и Штаба реагирования на чрезвычайные ситуации в ядерной энергетике. Заседание состоялось накануне сессии кабинета министров.







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