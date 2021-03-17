На АЭС «Касивадзаки-Карива» обнаружена серьёзная проблема обеспечения безопасности

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Токио, 16 марта (Jiji Press). Управление по ядерному регулированию обнаружило серьёзную проблему с безопасностью на атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» компании Tokyo Electric Power Company Holdings в центральной Японии.

На расположенной в префектуре Ниигата АЭС многие секции оборудования для обнаружения злоумышленников вышли из строя в марте прошлого года и позднее, но достаточные меры для решения проблемы не были приняты, сообщило управление.

Управление присвоило проблеме наивысший уровень в четырёхуровневой системе оценки, заявив, что функции управления TEPCO ухудшаются и что эта проблема могла привести к серьёзной ситуации с точки зрения защиты ядерных материалов.

Это первый случай выявления проблемы наивысшего уровня с момента учреждения Управления по ядерному регулированию в 2012 году.

Регулирующий орган запросит у TEPCO отчёт о причинах проблемы и проведёт новую инспекцию на АЭС.

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