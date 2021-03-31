Суэцкий канал открылся после освобождения севшего на мель японского судна

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Каир, 29 марта (Jiji Press). Суэцкий канал в Египте вновь открылся для движения после освобождения принадлежащего Японии контейнеровоза Ever Given, шестидневная блокада жизненно важного водного пути закончилась, заявило руководство Суэцкого канала.

Открытия канала ждали более 420 контейнеровозов и танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ. К полудню 30 марта через канал должны были пройти 113 судов.

Во время прилива утром 29 марта большие буксиры сняли с мели 220 000-тонный Ever Given, один из крупнейших контейнеровозов в мире, длиной 400 метров и шириной 59 метров.

Корабль, принадлежащий компании Shoei Kisen Kaisha Ltd., зарегистрированной в Имабари, префектура Эхимэ, западная Япония, ушёл на север к Большому Горькому озеру, расположенному на полпути между северным и южным концом канала. Он останется там для проверки.

Ever Given, управляемый тайваньской Evergreen Marine Corp., не смог двигаться в канале после того, как его нос застрял в грунте после удара о берег. Местные власти и спасательные бригады удалили огромное количество грунта вокруг носовой части корабля, но работа по снятию с мели судна была очень сложной из-за его веса.

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