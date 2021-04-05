[Видео] Сделанные из ткани карпы полощутся на весеннем ветру

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В районе термальных источников Дзёдзанкэй-онсэн в городе Саппоро около 200 фигур карпов полощутся на весеннем ветру, украшая город. Уже в 35-й раз карпов, которые стали не нужны семьям, собирают и вывешивают. Количество карпов будет расти и к концу апреля их будет около 400. Женщина из Хакодатэ, фотографируясь со своей семьёй, говорит, что они как будто плывут по реке. По данным Туристической ассоциации Дзёдзанкэй цветением сакуры здесь можно будет любоваться во время праздников Золотой недели, примерно до 10 мая. Съёмка проводилась 2 марта [Jiji Press Video Center]

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