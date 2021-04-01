[Видео] В Токио представили изображающих знаменитых людей кукол ко Дню детей
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25 марта в магазине кукол «Кюнэцу» в токийском районе Тайто представлены куклы, изображающие людей, с которыми в этом году связаны большие ожидания. На этот раз изображены министр административной реформы Коно Таро и питчер профессионального бейсбольного клуба Rakuten Танака Масахиро.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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