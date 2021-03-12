Традиционные японские куклы кокэси: история и новый всплеск популярности

Путеводительпо Японии

Если поехать на термальные источники в регион Тохоку, расположенный в северной части Японии, вы повсюду увидите куклы кокэси. Эти цилиндрические деревянные игрушки нравятся людям всех возрастов и пользуются всё большей популярностью у иностранных гостей. За их долгую историю интерес к традиционным куклам то вспыхивал, то угасал, а сейчас мы видим новый всплеск популярности кокэси. Здесь мы расскажем о происхождении кукол кокэси и различных стилях, которые сложились в различных частях Тохоку.

Куклы кокэси – традиция и современность

Куклы кокэси производят во многих городах с термальными источниками региона Тохоку, а появились они во второй половине периода Эдо (1603-1868), когда ремесленники, производившие деревянные миски и подносы на горизонтальных токарных станках, напоминавших гончарный круг, начали делать детские игрушки из остатков древесины. Кокэси изначально были довольно маленькими, чтобы детям было удобнее их брать в руку, но когда кокэси стали продавать как сувениры приезжающим для лечения на горячих источниках, куклы стали довольно популярными, и в посёлках с термальными ваннами стали производить куклы разных размеров и форм, украшая их в местном стиле.



Большие куклы украшают улицу в Наруко-онсэн, одном из центров производства кокэси

Мастер за изготовлением кокэси в мастерской «Сакураи кокэси». Здесь посетители могут попробовать сами раскрасить свою куклу

В первом японском журнале, посвящённом кокэси, издававшемся в первые годы Сёва (1926-1989), кукол рекламировали как предметы традиционного ремесла и произведения искусства, тогда они пользовались большой популярностью. Следующий бум кокэси последовал в годы бурного экономического роста в конце 1960-х годов, когда люди стекались к горячим источникам Тохоку и привозили оттуда кокэси в качестве сувениров.

В настоящее время кокэси переживают очередную волну популярности, в основном благодаря молодым женщинам – так называемые кокэси дзёси, «девушки кокэси», активно ищут традиционные куклы, а также коллекционируют предметы новых творческих форм искусства. Самые популярные новые разновидности включают кокэси с трёхмерной причёской о-каппа; распространены также кокэси в форме животных или персонажей аниме.



Музей кокэси Мияги Дзао в Тогатта-онсэн. Подобные заведения, где экспонируются кокэси, можно найти в разных местах региона Тохоку



Тема кокэси встречается на всевозможных сувенирах

Самой яркой недавней версией является кокэси-самолёт, созданный в 2015 году. Его характеризуют как «странный, но забавный», он был официально признан кокэси департамента туризма префектуры Мияги и несколько раз появлялся на плакатах, рекламирующих местные авиалинии.

Благодаря притоку посетителей из-за рубежа кокэси обрели популярность и за пределами Японии, особенно в Европе, где всё больше людей их коллекционируют, высоко оценивая простоту линий и характерные японские мотивы.



Кокэси-самолёт в здании администрации префектуры Мияги

Характерные стили регионов

В конце периода Эдо термальные воды Тохоку были популярны среди фермеров, которые приезжали сюда в межсезонье восстановить силы. Производящие кокэси ремесленники ощутили спрос на свои изделия со стороны приезжих и начали раскрашивать кукол, которые ранее делались из некрашеного дерева. Чаще других использовали красный цвет, который, по поверьям, обладал способностью отводить зло и предохранять от оспы и других болезней, распространённых в то время. Хорошо отдохнувшие на лечебных водах онсэн фермеры увозили эти традиционные кокэси домой в свои деревни в качестве оберегов и талисманов на удачу, чтобы обеспечить обильный урожай. Кокэси дарили детям в качестве игрушек в надежде, что они помогут детям вырасти сильными и здоровыми.

Существуют различные теории происхождения слова кокэси, которые также в различных местах назывались когэсу, кибоко или дэко. На собрании ремесленников и коллекционеров в 1940 году участники согласились стандартизировать название в форме кокэси, и эти куклы с тех пор называются только так.



На передней части кокэси из Наруко-онсэн изображены хризантемы, и голову венчает ромбовидный символ хризантемы (фотография предоставлена Департаментом туризма префектуры Мияги)

Кокэси производят повсюду в Тохоку, но тремя основными производственными центрами являются Наруко и Тогатта в префектуре Мияги и Цутию в префектуре Фукусима. Кокэси бывают 10-12 разновидностей, каждая из которых имеет отличительные особенности – особую форму, украшения или технику производства, которые передаются по наследству в каждом регионе.

1. Стиль Цугару (Аомори)

Кокэси в стиле Цугару производят в основном в Нурую-онсэн и Овани-онсэн в районе Цугару префектуры Аомори. Голова и туловище этих кукол вырезаны из цельного куска дерева. Часто на них изображена короткая причёска, талия узкая, от которой кукла расширяется книзу, как будто одета в юбку. Орнамент часто изображает Даруму (Бодхидхарму), или пионы, цветок семейного герба правителей княжества Цугару.

2. Стиль Намбу (Иватэ)

Кокэси Иватэ имеют подвижную головку, которая издаёт стук при перемещении куклы. Изначально сохраняли гладкую древесную поверхность, чтобы подчеркнуть текстуру дерева, но позднее стали раскрашивать под влиянием стилей Наруко и Тогатта. Производятся в основном в городах Ханамаки и Мориока в префектуре Иватэ.

3. Стиль Кидзияма (Акита)

Сделанные из цельного куска дерева кокэси Кидзияма имеют небольшую и несколько вытянутую голову с короткой стрижкой, часто украшенной красной лентой. Отличительной особенностью разновидности кавацура в стиле Кидзияма является полосатый узор кимоно на туловище куклы, хотя некоторые украшены цветами хризантемы или сливы.



Слева направо: кокэси в стиле Цугару, Намбу и Кидзияма (фотографии предоставлены Музеем кукол Цугару кокэси, Туристической ассоциацией Ханамаки и отделом торгово-промышленной палаты города Юдзава)

4. Стиль Наруко (Мияги)

У этих кокэси голова прикреплена к туловищу штифтом и при поворачивании издаёт скрипящий звук. Слегка вогнутое туловище украшено яркими узорами хризантем или клёна момидзи, которые подчёркивают милое выражение лица куклы.

5. Стиль Сакунами (Мияги)

Эта изящная разновидность кокэси напоминает о первоначальной функции изделия как лёгкой в обращении детской игрушки. Туловище установлено на круглой подставке, посередине оно часто украшено изображениями хризантем с длинными тонкими лепестками. Единственный оставшийся производитель этого стиля в современном Сакунами – мастерская «Хирага кокэси».

6. Стиль Тогатта (Мияги)

У кокэси Тогатта голова заметно шире туловища, а верхняя часть головы увенчана красным расходящимся узором. Эти запоминающиеся фигурки украшены живыми орнаментами с мотивами хризантем, сливы или вишни. Глаза серповидной или миндалевидной формы придают лицу выражение доброй улыбки.



Слева направо: кокэси в стилях Наруко, Сакунами и Тогатта (правая и левая фотографии предоставлены Департаментом туризма префектуры Мияги; центральная предоставлена Ассоциацией туризма, конференций и международных связей г. Сэндай)

7. Стиль Ядзиро (Мияги)

У кокэси в этом стиле голова несколько шире туловища, и следы резца придают верхней части головы сходство с беретом. Туловище слегка вогнуто в центре, отличительной чертой являются и линии, изображающие вырез и нижний край яркого кимоно.

8. Стиль Хидзиори (Ямагата)

Кокэси Хидзиори напоминают кукол в стиле Наруко и Тогатта, но имеют свои характерные расцветки, а глаза форме полумесяца придают доброжелательное выражение. Окрашенное в жёлтый цвет туловище с угловатыми плечами обычно украшено орнаментом из хризантем. У некоторых более крупных кукол этого типа головы наполняют бобы адзуки, которые издают дребезжащий звук.

9. Стиль Ямагата (Ямагата)

Этот стиль кокэси, созданный мастерами, обучавшимися в Сакунами, необычен тем, что куклы изготавливают в самом центре города Ямагата, а не в посёлке на термальных водах. Куклы с маленькой головкой и тонким туловищем украшены мотивами сливы, вишни или хризантемы, а также иногда сафлоры, официального цветка префектуры Ямагата.



Слева направо – кокэси в стилях Ядзиро, Хидзиори и Ямагата (фотографии предоставлены Туристической организацией Сироиси, «Хотэйя» и департаментом торговли и туризма города Ямагата)

10. Стиль Дзао Такаю (Ямагата)

Эти кокэси, разработанные под влиянием стиля Тогатта, производится в городах Ямагата, Ёнэдзава и Тэндо префектуры Ямагата, а также на их родине, на термальных источниках Дзао-онсэн. Массивное туловище слегка расширяется внизу и украшено орнаментом из переплетающихся хризантем, цветущей сакуры или пионов. Орнамент головы тэгара представляет собой расходящиеся от центра красные линии.

11. Стиль Цутию (Фукусима)

У этих кокэси маленькая голова и тонкое туловище. На верхней части головы на токарном станке вырезан рисунок из концентрических кругов, а на лбу есть красный орнамент касэ над чёлкой. Кокэси Цутию с удлинёнными носами и маленькими красными ртами производят чарующее впечатление. Туловище опоясывает яркий узор из прямых линий, а добавленные для разнообразия волнистые линии являются отличительной чертой этого стиля.

12. Стиль Наканосава (Фукусима)

Эти кокэси производятся в Наканосава-онсэн, у подножья горы Бандай. Они привлекают внимание огромными красными глазами и широким носом, туловище украшено пионами или цветами сакуры. Несмотря на название Тако-бодзу, где бодзу используется в значении «мальчик», эта кукла в основном изображает женщину. При этом есть также мужские куклы Ао-бодзу («Синий мальчик»), что необычно для кокэси.



Слева направо: кокэси в стиле Дзао, Цутию и Наканосава (предоставлены департаментом торговли и туризма города Ямагата, Туристической ассоциацией Цутию-онсэн и Shoepress)

Репортаж, текст и фотографии Shoepress

Фотография к заголовку: Куклы кокэси в стиле преф. Ямагата в Мемориальном музее Нисида в городе Фукусима. Фотография предоставлено Комитетом по развитию туризма и восстановления префектуры Фукусима

Статьи по теме