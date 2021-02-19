[Видео] Праздник кукол в Японии с куклами президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис

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Компания «Кюгэцу», производящая кукол, создала набор к Празднику кукол с изображениями людей, которые, вероятно, будут играть важную роль в 2021 году. Среди них губернатор Токио Коикэ Юрико, губернатор префектуры Осака Ёсимура Хирофуми, президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Съёмка в офисе компании «Кюгэцу» в Токио, 27 января.

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