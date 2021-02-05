Президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин признали необходимость улучшения отношений между Японией и Южной Кореей

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Сеул, 4 февраля (Jiji Press). Президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонных переговоров согласились с важностью улучшения отношений между Японией и Южной Кореей, а также сохранения отношений между Японией, США и Южной Кореей для сотрудничества ради мира и процветания в регионе.

Соглашение было заключено в условиях ухудшения отношений между двумя азиатскими странами, в том числе по вопросам принудительного труда во время войны и «женщин для утешения».

Ожидается, что после этой договорённости южнокорейская сторона будет испытывать давление, стимулирующее принятие конкретных мер по налаживанию отношений с Японией.

По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, в ходе переговоров лидеры двух стран также подтвердили сотрудничество своих стран в решении вопросов по Северной Корее.

Байден и Мун провели телефонные переговоры впервые после инаугурации Байдена 20 января.

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