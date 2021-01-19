Японское правительство скептически оценивает замечания президента Южной Кореи о проблеме принудительного труда

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Токио, 18 января (Jiji Press). Правительство Японии скептически отнеслось к комментариям президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, выступающего против продажи активов, конфискованных у японских компаний в связи с проблемой принудительного труда корейцев в военное время.

Многие в правительстве Японии скептически относятся к способности Муна сдержать свое слово. «Если южнокорейская сторона не представит решения, ситуация не изменится», – сказал высокопоставленный чиновник МИД.

18 января Мун заявил, что предпринятые судом попытки обналичивания активов японских компаний будут нежелательны для отношений между Японией и Южной Кореей. Ранее он выражал нежелание вмешиваться в юридические процедуры.

Японские официальные лица с подозрением относятся к смене тона Муна. Высокопоставленный чиновник МИД сказал: «Мы не знаем его истинных намерений». Другой сказал, что «ничего не изменилось по сравнению с позицией (Муна) избегать вмешательства, поскольку он не распорядился прекратить продажу активов».

«Главное, чтобы он претворил свои слова в жизнь», – сказал представитель канцелярии премьер-министра.

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