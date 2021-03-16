Хасимото Сёити: «потециал харико безграничен»
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Мастерская «Хонкэ Дайкокуя» входит в состав группы предприятий народных промыслов «Такасиба дэко ясики» на холмистой окраине города Корияма в префектуре Фукусима. 21-й глава мастерской Хасимото Сёити занимается изготовлением харико – традиционных фигурок из папье-маше. «Мягкая бумага васи, используемая при изготовлении харико, позволяет получить объект любой величины и формы. Потенциал харико безграничен», – считает Хасимото.
Группа «Такасиба дэко ясики» состоит из четырёх мастерских, основанных более трёх веков назад. В эпоху Эдо эта местность принадлежала клану Михару, по имени которого была названа местная продукция, в том числе фигурки Михару харико и деревянные лошади Михару-гома. На местном диалекте слово «дэко» обозначает «фигурка». Первыми фигурками в Японии были глиняные догу, затем появились деревянные фигурки, называвшиеся дэку или мокугу. Постепенно слово «дэку» трансформировалось в «дэко», поэтому название «Такасиба дэко ясики», объединяющее производителей привлекательных для туристов специалитетов, можно перевести как «Дом фигурок Такасиба».
«В эпоху Эдо игрушки и талисманы харико стали популярными. Бродячие торговцы продавали харико по всему региону Тохоку и даже в Эдо – нынешнем Токио», – рассказывает Хасимото.
Округлые линии харико и чёткие контуры михару-гома
При изотовлении харико мокрую бумагу васи накладывают на деревянную заготовку, сверху покрывают клеем и оставляют сохнуть. Когда бумага высыхает, на ней делают разрез для удаления деревянной основы. Чтобы заклеить разрез и наклеить украшения, используют клей никава из варёной шкуры и костей рыбы и животных. Далее фигурку обмазывают белилами гофун из прокаленных и измельчённых морских ракушек и раскрашивают.
В каждой мастерской имеются собственные деревянные заготовки для изготовления фигурок, неваляшек дарума и масок. Чтобы придать изделиям прочность, на деревянную основу наносят несколько слоёв бумаги васи.
Широкий спектр технологий обработки бумаги васи позволяет получать симпатичные трёхмерные фигурки. Наиболее типичные представители харико – 12 животных китайского зодиакального календаря, неваляшка дарума, талисманы и амулеты.
Один из популярных талисманов харико – это тигр (тора), наделяющий ребёнка силой и выносливостью. Говорят, что в военное время фигурки тора часто выставляли перед домами семьи, проводившие сыновей на войну, чтобы те вернулись живыми, подобно тигру, который всегда возвращается в своё логово после охоты.
Чёрные и белые лошадки Михару-гома – ещё один хит «Такасиба дэко ясики». Чёрная лошадь заботится о наступлении беременности, безопасных родах и здоровье ребёнка, а белая обеспечивает долголетие и безопасность в пожилом возрасте.
Работа с фигурками харико состоит из 3 этапов – нанесение бумаги васи на деревянную основу, раскрашивание и продажа. Хасимото сам продаёт свои изделия, поэтому его рабочее место находится прямо в магазине. Район Такасиба популярен у туристов, и основной приток посетителей приходится на выходные дни. Неваляшку дарума и зодиакальные знаки покупают в качестве новогодних сувениров, поэтому магазин Хасимото открыт даже в период новогодних праздников.
«Родители и их предки совмещали изготовление харико с основной работой – выращиванием риса и фермерством. Мои родители были настоящими тружениками. В детстве я постоянно страдал от недостатка внимания, поэтому не испытывал ни малейшего желания последовать их примеру», – вспоминает Хасимото.
Хасимото окончил институт искусств и стал учителем рисования в старших классах. Преподавание пришлось ему по душе, однако через шесть лет, когда отец заболел, он был вынужден бросить работу, чтобы унаследовать семейный бизнес. Пройдя этап ученичества, в 2010 году Хасимото возглавил компанию «Хонкэ Дайкокуя».
Стихийное бедствие как толчок к развитию
Хасимото работает в традиционном стиле, однако считает, что харико обладает неограниченным потенциалом. Землетрясение и цунами 11 марта 2011 года послужило мощным толчком для развития в новом направлении.
Район Такасиба находится в 50 километрах от побережья, поэтому его не затронуло цунами, а прочный фундамент защитил дома от толчков и разрушений. До АЭС Фукусима-1, где расплавилось ядерное топливо, было 50 километров, поэтому после аварии Хасимото беспокоился, что ему придётся покинуть родные края.
Стихийное бедствие практически не повлияло на жизнь Такасибы, электричество и водопровод работали как обычно, однако Хасимото на некоторое время отошёл от дел. Однажды он увидел по телевизору передачу о проекте помощи региону Тохоку и тоже решил принять участие в восстановлении. В качестве символа возрождения Хасимото выбрал неваляшку дарума, способную преодолевать любые трудности. «Я решил, что дарума станет символом успешного восстановления края», – вспоминает Хасимото.
Хасимото нашёл на складе забытую заготовку дарума и приступил к работе. В отличие от обычных круглых дарум, Михару-дарума обладает продолговатой формой, красным лицом и пронизывающим насквозь взглядом. По поверью, она способна отгонять стихийные бедствия. На животе готовой дарумы Хасимото написал иероглифы 復興 (фукко, восстановление). Он брал её на все мероприятия и ярмарки продукции Тохоку и просил посетителей писать на теле дарумы пожелания в адрес Тохоку. Эта акция освещалась во многих средствах массовой информации.
Влияние извне как источник новаторских идей
Деятельность по возрождению Тохоку свела Хасимото с людьми, не принадлежащими к миру традиционных ремёсел. Среди них был Наката Хидэтоси, бывший игрок японской национальной сборной по футболу, возглавивший проект REVALUE NIPPON. В июне 2011 года Хасимото присоединился к команде под руководством NIGO®, основателя бренда A BATHING APE® , и вместе с известным дизайнером интерьера Катаямой Масамити работал над созданием харико в виде белого медведя размером 2,4 метра. Хасимото впервые столкнулся с изготовлением такой огромной фигуры, но, по его словам, самой сложной деталью оказался мех. Хасимото удалось начесать волокна васи таким образом, что они стали похожи на шерсть медведя. Медведя часто освещали в СМИ в качестве символа проекта REVALUE NIPPON.
После этого дебюта Хасимото стало поступать множество предложений. Во время участия в проекте «Ejp»（East Japan Project）под руководством архитектора Кума Кэнго, создателя нового Национального стадиона в Токио, Хасимото участвовал в создании ручек по мотивам двух традиционных фигурок региона Айдзу (префектура Фукусима) – неваляшки окиагари-кобоси и красной коровы акабэко.
Технологии изготовления харико существуют во многих уголках Японии. Однако число мастеров, способных самостоятельно вырезать деревянные заготовки для харико, постепенно сокращается. Наблюдения за работой родителей и полученное в вузе образование помогли Хасимото выйти на новый уровень.
В 2016 году вместе с модельером Косино Дзюнко Хасимото создаёт тигра тора и куклу дарума. Эти изделия продаются в магазине «Хонкэ Дайкокуя» и по сей день. Также Хасимото выпустил коробку, имитирующую местный продукт – хлеб «Крим бокс», и аксессуары из харико – очки «Дэко мэганэ» и бижутерию harico.
«Кризис и шанс – это две стороны одной монеты. Чтобы выбраться из трудной ситуации, нужно действовать. А когда начинаешь действовать – налаживаются новые контакты, появляется множество новых открытий. Благодаря этому мне удалось не только сохранить традиции, но и создать что-то новое», – отмечает Хасимото.
Смена имиджа Фукусимы
После стихийного бедствия 11 марта 2011 года количество посетителей «Такасиба Дэко Ясики» сократилось более чем наполовину. Через 9 лет этот показатель так и не восстановился. Хасимото, как бывший преподаватель, любил общаться со школьниками во время мастер-классов по раскраске харико. К сожалению, школьные экскурсии перестали приезжать в «Дэко Ясики».
«После стихийного бедствия фермеры и рыбаки Фукусимы страдают от необоснованных слухов, что их продукция является заражённой. Я считаю, что деятели искусства вроде меня способны поднять имидж Фукусимы, сделать его более позитивным. До стихийного бедствия Фукусима была мало известна даже внутри страны, но теперь о нас знают во всём мире, многие люди волнуются о нас».
Хасимото придаёт большое значение зарубежным турне. Он выставляет свои работы на посвящённых Японии культурных мероприятиях, общается с мастерами народных промыслов из разных стран. Хасимото отмечает, что известность Фукусимы за рубежом на удивление высока, однако имидж префектуры далеко не положительный. «До стихийного бедствия местные власти и туристические ассоциации безуспешно потратили много времени и денег на повышение узнаваемости Фукусимы. Теперь о нас знают все, и я хочу добиться смены имиджа».
Мечта Хасимото – провести в Фукусиме традиционный валенсийский праздник Лас Фальяс. Во время праздника по улицам испанского города в течение 5 дней разгуливают десятиметровые фигуры из папье-маше, а люди танцуют, поют и выпивают. В последний день праздника выбирают одну фигуру в качестве победителя, а остальные сжигают на гигантском костре. Хасимото уже работает над организацией праздника в Фукусиме и контактирует с испанскими мастерами для получения нужной информации.
«Фукусима – родина таких известных во всей Японии фигурок харико, как красная корова акабэко из Айдзу и дарума Сиракава. Я хочу изготовить множество гигантских фигур харико, украсить ими все города префектуры, а в последний день сжечь их на костре, по аналогии с новогодним костром донто-яки. Этот фестиваль станет достопримечательностью Фукусимы, привлечёт внимание к традиционному ремеслу харико и стимулирует мастеров совершенствоваться».
Магазин «Хонкэ Дайкокуя» в «Такасиба дэко ясики»
- Адрес: Япония, префектура Фукусима, город Корияма, Нисита-мати, Такасиба, Татэно 163
- Без выходных
- Часы работы: 09:00 – 17:00
- Телефон: (+81) 24-981-1636
(Репортаж, текст и фотографии выполнены редколлегией Nippon.com, если не указано иное)