Хасимото Сёити: «потециал харико безграничен»

Путеводительпо Японии

Хасимото Сёити – хранитель традиций Михару харико, старинного народного промысла по изготовлению фигурок из папье-маше. Во время совместной работы с известными дизайнерами в проектах по восстановлению Тохоку он совмещает традиционные технологии с новаторскими идеями.

Мастерская «Хонкэ Дайкокуя» входит в состав группы предприятий народных промыслов «Такасиба дэко ясики» на холмистой окраине города Корияма в префектуре Фукусима. 21-й глава мастерской Хасимото Сёити занимается изготовлением харико – традиционных фигурок из папье-маше. «Мягкая бумага васи, используемая при изготовлении харико, позволяет получить объект любой величины и формы. Потенциал харико безграничен», – считает Хасимото.



Хасимото Сёити с куклой Михару дарума

Группа «Такасиба дэко ясики» состоит из четырёх мастерских, основанных более трёх веков назад. В эпоху Эдо эта местность принадлежала клану Михару, по имени которого была названа местная продукция, в том числе фигурки Михару харико и деревянные лошади Михару-гома. На местном диалекте слово «дэко» обозначает «фигурка». Первыми фигурками в Японии были глиняные догу, затем появились деревянные фигурки, называвшиеся дэку или мокугу. Постепенно слово «дэку» трансформировалось в «дэко», поэтому название «Такасиба дэко ясики», объединяющее производителей привлекательных для туристов специалитетов, можно перевести как «Дом фигурок Такасиба».

«В эпоху Эдо игрушки и талисманы харико стали популярными. Бродячие торговцы продавали харико по всему региону Тохоку и даже в Эдо – нынешнем Токио», – рассказывает Хасимото.



Магазин «Дэко ясики Дайкокуя» – это входные врата комплекса «Такасиба дэко ясики». В расположенном справа здании «Оити тяя» имеется помещение для отдыха и столовая



Мастерская «Хонкэ Дайкокуя». Коричневое здание слева – отреставрированный дом, в котором экспонируются изделия Хасимото

Округлые линии харико и чёткие контуры михару-гома

При изотовлении харико мокрую бумагу васи накладывают на деревянную заготовку, сверху покрывают клеем и оставляют сохнуть. Когда бумага высыхает, на ней делают разрез для удаления деревянной основы. Чтобы заклеить разрез и наклеить украшения, используют клей никава из варёной шкуры и костей рыбы и животных. Далее фигурку обмазывают белилами гофун из прокаленных и измельчённых морских ракушек и раскрашивают.

В каждой мастерской имеются собственные деревянные заготовки для изготовления фигурок, неваляшек дарума и масок. Чтобы придать изделиям прочность, на деревянную основу наносят несколько слоёв бумаги васи.



Деревянные заготовки для масок хёттоко –комичного персонажа традиционных праздников. Чтобы бумага васи легче отделялась от заготовок, их смазывают маслом, поэтому со временем дерево чернеет



Обрывки бумаги васи плотно прижимают к деревянной форме



Просушка заготовок, окрашенных белилами гофун. На снимке – фигурки мыши, сидящей на мешке для риса (новогодний сувенир к году Крысы)

Широкий спектр технологий обработки бумаги васи позволяет получать симпатичные трёхмерные фигурки. Наиболее типичные представители харико – 12 животных китайского зодиакального календаря, неваляшка дарума, талисманы и амулеты.

Один из популярных талисманов харико – это тигр (тора), наделяющий ребёнка силой и выносливостью. Говорят, что в военное время фигурки тора часто выставляли перед домами семьи, проводившие сыновей на войну, чтобы те вернулись живыми, подобно тигру, который всегда возвращается в своё логово после охоты.

Чёрные и белые лошадки Михару-гома – ещё один хит «Такасиба дэко ясики». Чёрная лошадь заботится о наступлении беременности, безопасных родах и здоровье ребёнка, а белая обеспечивает долголетие и безопасность в пожилом возрасте.



Свойства бумаги васи позволяют передать даже динамичные движения тигра



Чёткие контуры лошадей Михару-гома представляют разительный контраст с округлыми формами фигурок харико. В 1954 году (год Лошади) Михару-гома была выбрана для изображения на первой в Японии новогодней марке

Работа с фигурками харико состоит из 3 этапов – нанесение бумаги васи на деревянную основу, раскрашивание и продажа. Хасимото сам продаёт свои изделия, поэтому его рабочее место находится прямо в магазине. Район Такасиба популярен у туристов, и основной приток посетителей приходится на выходные дни. Неваляшку дарума и зодиакальные знаки покупают в качестве новогодних сувениров, поэтому магазин Хасимото открыт даже в период новогодних праздников.

«Родители и их предки совмещали изготовление харико с основной работой – выращиванием риса и фермерством. Мои родители были настоящими тружениками. В детстве я постоянно страдал от недостатка внимания, поэтому не испытывал ни малейшего желания последовать их примеру», – вспоминает Хасимото.

Хасимото окончил институт искусств и стал учителем рисования в старших классах. Преподавание пришлось ему по душе, однако через шесть лет, когда отец заболел, он был вынужден бросить работу, чтобы унаследовать семейный бизнес. Пройдя этап ученичества, в 2010 году Хасимото возглавил компанию «Хонкэ Дайкокуя».



В магазине «Хонкэ Дайкокуя» можно увидеть не только изготовленные Хасимото красочные изделия, но их создателя за работой



Хасимото раскрашивает лошадь Михару-гома

Стихийное бедствие как толчок к развитию

Хасимото работает в традиционном стиле, однако считает, что харико обладает неограниченным потенциалом. Землетрясение и цунами 11 марта 2011 года послужило мощным толчком для развития в новом направлении.

Район Такасиба находится в 50 километрах от побережья, поэтому его не затронуло цунами, а прочный фундамент защитил дома от толчков и разрушений. До АЭС Фукусима-1, где расплавилось ядерное топливо, было 50 километров, поэтому после аварии Хасимото беспокоился, что ему придётся покинуть родные края.

Стихийное бедствие практически не повлияло на жизнь Такасибы, электричество и водопровод работали как обычно, однако Хасимото на некоторое время отошёл от дел. Однажды он увидел по телевизору передачу о проекте помощи региону Тохоку и тоже решил принять участие в восстановлении. В качестве символа возрождения Хасимото выбрал неваляшку дарума, способную преодолевать любые трудности. «Я решил, что дарума станет символом успешного восстановления края», – вспоминает Хасимото.

Хасимото нашёл на складе забытую заготовку дарума и приступил к работе. В отличие от обычных круглых дарум, Михару-дарума обладает продолговатой формой, красным лицом и пронизывающим насквозь взглядом. По поверью, она способна отгонять стихийные бедствия. На животе готовой дарумы Хасимото написал иероглифы 復興 (фукко, восстановление). Он брал её на все мероприятия и ярмарки продукции Тохоку и просил посетителей писать на теле дарумы пожелания в адрес Тохоку. Эта акция освещалась во многих средствах массовой информации.



Дарума «Восстановление», исписанная пожеланиями о возрождении пострадавшего региона Тохоку

Влияние извне как источник новаторских идей

Деятельность по возрождению Тохоку свела Хасимото с людьми, не принадлежащими к миру традиционных ремёсел. Среди них был Наката Хидэтоси, бывший игрок японской национальной сборной по футболу, возглавивший проект REVALUE NIPPON. В июне 2011 года Хасимото присоединился к команде под руководством NIGO®, основателя бренда A BATHING APE® , и вместе с известным дизайнером интерьера Катаямой Масамити работал над созданием харико в виде белого медведя размером 2,4 метра. Хасимото впервые столкнулся с изготовлением такой огромной фигуры, но, по его словам, самой сложной деталью оказался мех. Хасимото удалось начесать волокна васи таким образом, что они стали похожи на шерсть медведя. Медведя часто освещали в СМИ в качестве символа проекта REVALUE NIPPON.



Харико «Белый медведь» на благотворительной выставке «TAKE ACTION CHARITY GALA 2011», 2011 год. Шерсть медведя выполнена из бумаги васи. (фото Хасимото Сёити)

После этого дебюта Хасимото стало поступать множество предложений. Во время участия в проекте «Ejp»（East Japan Project）под руководством архитектора Кума Кэнго, создателя нового Национального стадиона в Токио, Хасимото участвовал в создании ручек по мотивам двух традиционных фигурок региона Айдзу (префектура Фукусима) – неваляшки окиагари-кобоси и красной коровы акабэко.

Технологии изготовления харико существуют во многих уголках Японии. Однако число мастеров, способных самостоятельно вырезать деревянные заготовки для харико, постепенно сокращается. Наблюдения за работой родителей и полученное в вузе образование помогли Хасимото выйти на новый уровень.



Ручки-неваляшки, 2013 год. Дизайн: Харада Масахиро, директор студии Mount Fuji Architects Studio

В 2016 году вместе с модельером Косино Дзюнко Хасимото создаёт тигра тора и куклу дарума. Эти изделия продаются в магазине «Хонкэ Дайкокуя» и по сей день. Также Хасимото выпустил коробку, имитирующую местный продукт – хлеб «Крим бокс», и аксессуары из харико – очки «Дэко мэганэ» и бижутерию harico.

«Кризис и шанс – это две стороны одной монеты. Чтобы выбраться из трудной ситуации, нужно действовать. А когда начинаешь действовать – налаживаются новые контакты, появляется множество новых открытий. Благодаря этому мне удалось не только сохранить традиции, но и создать что-то новое», – отмечает Хасимото.



Яркие тигры с похожим на зебру узором выполнены в сотрудничестве с дизайнером Косино Дзюнко



Коробка, имитирующая иестный продукт Кориямы – хлеб «Крим бокс»

Смена имиджа Фукусимы

После стихийного бедствия 11 марта 2011 года количество посетителей «Такасиба Дэко Ясики» сократилось более чем наполовину. Через 9 лет этот показатель так и не восстановился. Хасимото, как бывший преподаватель, любил общаться со школьниками во время мастер-классов по раскраске харико. К сожалению, школьные экскурсии перестали приезжать в «Дэко Ясики».



Здание «Хонкэ Дайкокуя» используется для проведения мастер-классов по раскраске харико для больших групп. В последние годы школьники перестали приезжать, и здание простаивает

«После стихийного бедствия фермеры и рыбаки Фукусимы страдают от необоснованных слухов, что их продукция является заражённой. Я считаю, что деятели искусства вроде меня способны поднять имидж Фукусимы, сделать его более позитивным. До стихийного бедствия Фукусима была мало известна даже внутри страны, но теперь о нас знают во всём мире, многие люди волнуются о нас».

Хасимото придаёт большое значение зарубежным турне. Он выставляет свои работы на посвящённых Японии культурных мероприятиях, общается с мастерами народных промыслов из разных стран. Хасимото отмечает, что известность Фукусимы за рубежом на удивление высока, однако имидж префектуры далеко не положительный. «До стихийного бедствия местные власти и туристические ассоциации безуспешно потратили много времени и денег на повышение узнаваемости Фукусимы. Теперь о нас знают все, и я хочу добиться смены имиджа».

Мечта Хасимото – провести в Фукусиме традиционный валенсийский праздник Лас Фальяс. Во время праздника по улицам испанского города в течение 5 дней разгуливают десятиметровые фигуры из папье-маше, а люди танцуют, поют и выпивают. В последний день праздника выбирают одну фигуру в качестве победителя, а остальные сжигают на гигантском костре. Хасимото уже работает над организацией праздника в Фукусиме и контактирует с испанскими мастерами для получения нужной информации.



Хасимото на празднике Лас Фальяс в шляпе Михару дарума (фото Хасимото Сёити)

«Фукусима – родина таких известных во всей Японии фигурок харико, как красная корова акабэко из Айдзу и дарума Сиракава. Я хочу изготовить множество гигантских фигур харико, украсить ими все города префектуры, а в последний день сжечь их на костре, по аналогии с новогодним костром донто-яки. Этот фестиваль станет достопримечательностью Фукусимы, привлечёт внимание к традиционному ремеслу харико и стимулирует мастеров совершенствоваться».

Магазин «Хонкэ Дайкокуя» в «Такасиба дэко ясики»

Адрес: Япония, префектура Фукусима, город Корияма, Нисита-мати, Такасиба, Татэно 163

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