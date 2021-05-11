Южные острова Японии войдут в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Токио, 10 мая (Jiji Press). Консультативная группа ЮНЕСКО рекомендовала зарегистрировать Амами Осима и другие юго-западные острова Японии в качестве природного достояния в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило министерство окружающей среды Японии.
Как сообщили в министерстве, рекомендацию дал Международный союз охраны природы. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО должен официально оформить регистрацию на своем онлайн-заседании 16-31 июля.
Площадь территорий, внесенных в список Всемирного наследия – Амами Осима и остров Токуносима в префектуре Кагосима, северные части самой южной префектуры Окинава, и остров Ириомотэ преф. Окинава – составляет 42 698 гектаров. Здесь обитает около 100 видов животных, занесенных в Красный список МСОП, в том числе кролик Амами и окинавский пастушок.
В феврале 2017 года правительство Японии рекомендовало острова ЮНЕСКО для внесения в список летом 2018 года, однако в мае 2018 года МСОП предложил отложить регистрацию, отметив, что страна не смогла полностью обозначить территории для защиты редких видов дикой фауны и флоры.
Правительство исследовало районы и повторно подало предложение в феврале 2019 года, добиваясь регистрации островов летом 2020 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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