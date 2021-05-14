Токийский суд потребовал 1,3 млн йен в качестве компенсации за расистские высказывания

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Высокий суд Токио обязал обвиняемого из префектуры Ойта на юго-западе Японии выплатить 1,3 миллиона йен в качестве компенсации за размещение в его блоге дискриминационных комментариев о корейцах, проживающих в Японии.

Сумма ущерба была увеличена с 910 000 йен, назначенных решением отделения в Кавасаки районного суда Йокогамы в префектуре Канагава. Истец, 18-летний студент университета из Канагавы, члены семьи которого являются корейцами, проживающими в Японии, потребовал 3 миллиона йен в качестве компенсации ущерба от мужчины в Ойта, утверждая, что его в связи с этнической принадлежностью унижали комментарии в блоге этого человека.

«Опубликованные комментарии были чрезвычайно злобными», – сказал председательствующий судья Сираи Юкио, вынося решение 12 мая.

По словам адвоката истца, сумма ущерба, из которых 1 миллион йен является компенсацией за душевные страдания, является необычно высокой для одной публикации.

Поскольку последнее постановление указывает на незаконность расовой дискриминации, она должна оказать сдерживающий эффект на разжигание ненависти, сказал адвокат.

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