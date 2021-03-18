В Японии мать покойной звезды реалити-шоу подала в суд на мужчину за посмертные оскорбления
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 17 марта (Jiji Press). Мать покойной звезды реалити-шоу Кимуры Ханы подала в суд на мужчину из Тино, префектура Нагано, за публикацию клеветнических сообщений о ней после её смерти. Кимура Хана, вероятно, покончила с собой.
В иске, поданном в Окружной суд Токио, Кимура Кёко требует от мужчины возмещения ущерба в размере 2,94 миллиона йен, утверждая, что она перенесла психологический стресс из-за комментариев, опубликованных в Twitter.
По словам адвокатов матери, это первый иск о возмещении ущерба, поданный матерью из-за высказываний ненависти в адрес её дочери, которой в момент смерти было 22 года.
Первые устные прения назначены на 29 марта, через месяц после подачи иска. Ожидается, что дело будет завершено немедленно, так как ответ ответчика еще не поступил в суд.
Хана была профессиональным борцом и появилась в популярном реалити-шоу Terrace House, которое показывает нескольких мужчин и женщин, живущих в общем доме.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В отношении мужчины из Осаки начнут расследование в связи с самоубийством актрисы реалити-шоу
- Симптомы депрессии у 30% старшеклассников в Японии: стресс в условиях эпидемии коронавируса
- В 2020 году в Японии количество самоубийств школьников достигло рекордного уровня
- В 2020 году впервые за 11 лет выросло количество самоубийств: коронавирус и рост суицидов среди женщин
- В Японии пять месяцев подряд растёт количество самоубийств: сказывается ли эпидемия?
- Консультация с искусственным интеллектом и другие способы предотвращения самоубийств в Японии
- Япония – единственная из стран G7, где самоубийства – ведущая причина смерти среди молодёжи
- Чего боятся японцы? В данных опроса лидирует COVID-19
- За октябрь в Японии покончило с собой более 2000 человек
- Самоубийство старшеклассника в Токио: обнаружен пистолет и десятки патронов
- Рекордное число самоубийств несовершеннолетних в 2018 году в Японии
- Количество самоубийств в Японии впервые снизилось до отметки ниже 20 000: худшая ситуация в «Большой семёрке»
- В Японии отмечен рекордно низкий коэффициент самоубийств с момента начала сбора статистических данных в 1978 году
- «Дочь наложила на себя руки от безысходности»: почему бывший заместитель министра убил своего сына?