В Японии мать покойной звезды реалити-шоу подала в суд на мужчину за посмертные оскорбления

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Токио, 17 марта (Jiji Press). Мать покойной звезды реалити-шоу Кимуры Ханы подала в суд на мужчину из Тино, префектура Нагано, за публикацию клеветнических сообщений о ней после её смерти. Кимура Хана, вероятно, покончила с собой.

В иске, поданном в Окружной суд Токио, Кимура Кёко требует от мужчины возмещения ущерба в размере 2,94 миллиона йен, утверждая, что она перенесла психологический стресс из-за комментариев, опубликованных в Twitter.

По словам адвокатов матери, это первый иск о возмещении ущерба, поданный матерью из-за высказываний ненависти в адрес её дочери, которой в момент смерти было 22 года.

Первые устные прения назначены на 29 марта, через месяц после подачи иска. Ожидается, что дело будет завершено немедленно, так как ответ ответчика еще не поступил в суд.

Хана была профессиональным борцом и появилась в популярном реалити-шоу Terrace House, которое показывает нескольких мужчин и женщин, живущих в общем доме.

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