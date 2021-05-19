Японский парламент принимает поправку к закону о борьбе с преследованиями (сталкингом)

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Токио, 18 мая (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о внесении поправок в закон о преследованиях (сталкинге).

Поправка, которая добавляет в список наказуемых действий сбор информации о местоположении преследуемых с помощью устройств GPS, была одобрена на пленарном заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента. Законопроект одобрен Палатой советников в апреле. В этот закон поправки вносятся в третий раз.

Пересмотренный закон, который должен вступить в силу в августе, запрещает прикрепление оборудования GPS к транспортным средствам и другим предметам без разрешения их владельцев. Также запрещено получать информацию о местоположении смартфонов людей через приложения без их разрешения.

По словам Национального полицейского агентства, даже если в будущем будут разработаны новые передовые устройства отслеживания местоположения, помимо GPS, и они будут использоваться в случаях преследования, полиция сможет быстро реагировать на такие инциденты, поскольку обновлённый закон запрещает получение информации о местонахождении людей с помощью устройств.

Список запрещённых мест преследования был расширен и теперь включает текущее местоположение жертвы, помимо их домов, школ и рабочих мест, поскольку в прошлом сталкеры иногда могли определять местоположение своих целей в реальном времени на основе сообщений в социальных сетях.

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