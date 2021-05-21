В Японии рассматривают поправки к закону для защиты информации о жертвах сексуальных преступлений
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Токио, 20 мая (Jiji Press). Министр юстиции Японии Камикава Ёко попросила консультативную группу рассмотреть поправку к закону, не позволяющую сообщать имена и домашние адреса жертв сексуальных преступлений подозреваемым во время расследований и судебных слушаний.
Законодательный совет рассмотрит возможность исключить информацию, которая может идентифицировать жертв, из ордеров на арест, обвинительных заключений и других документов.
Эта мера будет применяться к делам об изнасилованиях, сексуальных посягательствах, детской проституции, детской порнографии и другим преступлениям на сексуальной почве, а также к случаям преследования, если есть опасения, что это может серьёзно сказаться на достоинстве и повседневной жизни жертв или их семей.
В редакцию уголовно-процессуального закона 2016 года добавлено дополнительное положение, призывающее к проведению исследования о мерах по защите имён жертв сексуальных преступлений и другой информации. Детали обсуждались судьями, прокурорами, юристами и представителями Национального полицейского управления.
В настоящее время сотрудники полиции при задержании предполагаемых преступников предъявляют подозреваемым оригинал ордера на арест, выданный судьёй, с указанием имён потерпевших и другой личной информации.
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