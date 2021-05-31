Россия захватила японское рыболовное судно

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Саппоро, 29 мая. (Jiji Press). Японское рыболовное судно было захвачено Россией в водах Хоккайдо, самой северной префектуры Японии, по данным местной рыболовной организации.

Корабль «Эйхо мару № 172», принадлежащий Ассоциации кооперативного тралового рыболовства Вакканай в городе Вакканай на Хоккайдо, был обыскан и захвачен российскими органами безопасности, когда он находился к востоку от мыса Соя на Хоккайдо около 11 часов утра 28 мая, сообщила в тот же день Федерация кооперативов тралового рыболовства Хоккайдо.

Согласно отчёту, представленному ассоциации кооперативов Вакканай, на борту 160-тонного рыболовного судна было 14 членов экипажа. Первый региональный штаб Береговой охраны Японии, который отвечает за Хоккайдо, и муниципальное правительство Вакканая расследуют детали инцидента.

Российское информационное агентство «Интерфакс» 28 мая сообщило, что пограничные службы на Сахалине в российском Дальневосточном регионе заявили, что они заблокировали незаконные операции японского рыболовного судна в исключительной экономической зоне России в Охотском море в тот же день.

Согласно сообщению, власти произвели предупредительный выстрел, поскольку рыбацкая лодка не выполнила их приказ остановиться, и попыталась скрыться с места происшествия. Лодку доставили в порт Корсаков на Сахалине.

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