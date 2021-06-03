Бывший оператор пиратского сайта манги «Мангамура» признан виновным
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Фукуока, 2 июня (Jiji Press). Окружной суд Фукуока приговорил Хосино Роми, бывшего оператора пиратского сайта Mangamura, к трём годам тюремного заключения за загрузку популярных сериалов манги без разрешения.
29-летний Хосино был признан виновным в нарушении закона об авторском праве и сокрытии преступных доходов в нарушение закона о наказании за организованную преступность.
Его также обязали выплатить штраф в размере 10 миллионов йен и дополнительный штраф в размере 62,57 миллиона йен. Обвинение требовало четырёх лет и шести месяцев тюремного заключения, штрафа в 10 миллионов йен и дополнительного штрафа в 62,57 миллиона йен.
Хосино совершал действия, которые «могли разрушить основную структуру получения прибыли от произведений, защищённых авторским правом, и помешать развитию культуры», – сказал председательствующий судья Камбара Хироси.
Главный вопрос заключался в том, можно ли признать преступным доход от рекламы, полученный через веб-сайт Mangamura.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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