Американский морской пехотинец получил условный срок за непристойное поведение в отношении женщины на Окинаве

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Наха, префектура Окинава, 14 июня (Jiji Press). Суд в Японии приговорил 24-летнего морского пехотинца США к двум годам и шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на четыре года за непристойное нападение на женщину в префектуре Окинава, самой южной префектуре Японии.

Действия рядового первого класса Марвина Джеймса-младшего из Кэмп-Кортни в городе Урума на Окинаве были «наглыми и злонамеренными», – сказал Охаси Кодзи, председательствующий в окружном суде Наха. Судья также сказал, что потерпевшая испытала чрезвычайный эмоциональный шок от внезапного нападения со стороны мужчины, который был намного крупнее нее.

Тем не менее суд постановил приговорить его к условному сроку, обязал выплатить компенсацию и принести извинения потерпевшей жительнице префектуры.

Во время суда Джеймс полностью признал предъявленные ему обвинения, заявив, что он знал, что действовал против воли потерпевшей.

Согласно приговору, Джеймс в Нахе, главном городе префектуры, потащил возвращавшуюся домой женщину на стоянку вскоре после 5 часов утра 31 января и трогал её за нижнюю часть тела.

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