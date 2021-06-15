[Видео] Сезон дождей в Японии: цветение гортензий в храме Нагаояма Мёракудзи

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14 июня официально объявили о начале сезона «сливовых дождей» (цую) в регионе Канто, где расположен Токио, и как раз сейчас в храме Нагаояма Мёракудзи в районе Тама города Кавасаки расцвели гортензии. Около 1000 растений 28 разновидностей сейчас в полном цвету, 20 июня после двухлетнего перерыва состоится праздник гортензий храма Нагао-но сато. [Видеоцентр Jiji Press]

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