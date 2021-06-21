[Видео] Медведь ранил четырёх человек в жилом квартале Саппоро
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18 июня перед рассветом в полицию поступило обращение в связи с появлением медведя в районе Хигаси г. Саппоро. По данным полиции Хоккайдо, четыре жителя подверглись нападению и получили ранения. Медведь потом вышел из жилого района и был истреблен местным охотничьим клубом около 11:15. (Предоставлено полицией Хоккайдо) [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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