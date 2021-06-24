Семья императора и императрицы Японии переедет в императорский дворец в Токио в сентябре
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Токио, 23 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко планируют переехать из императорской резиденции Акасака в отреставрированную резиденцию в императорском дворце в середине сентября.
Ремонтные работы планируется завершить в этом месяце.
Управление императорского двора планирует определить сроки переезда в августе с тем, чтобы завершить переезд примерно через 10 дней после окончания Паралимпийских игр в Токио 5 сентября.
По сообщению агентства, в период переезда семья будет проживать на императорской вилле.
Император Нарухито впервые будет жить в императорском дворце, который расположен в районе Тиёда в Токио, поскольку до сих пор он в основном проживал на территории поместья Акасака в токийском районе Минато.
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