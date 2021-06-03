Пожилые члены императорского дома Японии вакцинировались
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Токио, 2 июня (Jiji Press). Шесть из семи членов императорского дома Японии, на которых распространяется программа вакцинации от COVID-19 для людей в возрасте 65 лет и старше, получили прививки.
Почётный император Акихито (87 лет) и императрица Митико (86 лет), как полагают, получили прививки в императорской резиденции Таканава в токийском районе Минато, сообщили 1 июня источники, знакомые с этим вопросом.
Принц Хитати, 85-летний брат почётного императора, и его 80-летняя жена принцесса Ханако сделали прививки в больнице императорского дома в токийском районе Тиёда.
Принцесса Нобуко, 66-летняя жена покойного принца Томохито, двоюродного брата почётного императора Акихито, и принцесса Хисако, 67-летняя вдова покойного принца Такамадо, другого двоюродного брата почётного императора, вакцинировались в той же больнице, по словам источников.
Самый старший член дома, 97-летняя принцесса Юрико, жена покойного принца Микаса, не планирует вакцинироваться. Принц Микаса был братом покойного императора Хирохито (посмертное имя – император Сёва).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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