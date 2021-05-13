Японские исследователи выяснили, что у 90% получивших две прививки Pfizer вырабатываются антитела к новым вариантам коронавируса
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Токио, 12 мая (Jiji Press). Около 90% людей, получивших два укола новой вакцины от коронавируса от Pfizer Inc., вырабатывают нейтрализующие антитела против вариантных штаммов, как сообщила японская исследовательская группа.
По данным группы, которую возглавляет Яманака Такэхару, профессор Университета Йокогамы, доля тех, кто приобрёл такие антитела после первой прививки, была относительно низкой.
«Это открытие даёт надежду на выработку коллективного иммунитета, –сказал Яманака. – Возможно, мы сможем справиться с существующими вариантами теми вакцинами, которые у нас есть сейчас».
В исследовании приняли участие 105 сотрудников университетской больницы, у которых не было зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции. Им была сделана прививка вакцины Pfizer, и группа изучила долю людей, у которых выработались нейтрализующие антитела против семи мутантных штаммов, в том числе происходящих из Великобритании и Южной Африки, и обычного штамма.
После первой прививки только 18% имели антитела, которые могут нейтрализовать инфекцию британского варианта, и 94% имели антитела после второй прививки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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