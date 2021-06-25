Почётный император Акихито обнаружил два новых вида бычковых рыб

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Токио, 24 июня (Jiji Press). Почетный император Японии Акихито обнаружил два новых вида бычковых рыб, сообщило Управление императорского двора.

Статья об открытии была опубликована в мае в английской версии журнала Ихтиологического общества Японии. Это 34-я посвящённая бычковым статья почётного императора и первая с тех пор, как он отрёкся от престола в 2019 году.

Новое открытие сделано им после 18-летнего перерыва, а общее количество новых видов бычковых, которые он нашёл, достигло 10.

По данным агентства, два новых вида были выловлены на островах Дзамами и Ириомотэ в самой южной префектуре Японии Окинава в период с 2001 по 2008 год сотрудниками Института биологических исследований императорского дворца в Токио. Их удалось определить как неизвестные ранее виды после того, как почётный император Акихито проанализировал органы чувств на головах рыб и другие особенности.

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