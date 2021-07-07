Император Японии вакцинировался от COVID-9

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Токио, 6 июля (Jiji Press). Японский император Нарухито получил прививку от COVID-19 в императорской резиденции Акасака в токийском районе Минато днём 6 июля, сообщило Управление императорского двора.

По словам высокопоставленного чиновника агентства, император не сообщал о проблемах со здоровьем после вакцинации.

Управление заявило, что оно приняло решение о сроках вакцинации императора после изучения хода вакцинации среди населения и консультации с императором.

Управление решило объявить о вакцинации императора в связи с его конституционным статусом символа страны. По сообщению управления, император дал своё согласие на это объявление.

Управление заявило, что не будет раскрывать, были ли вакцинированы другие члены императорского дома, ссылаясь на соображения конфиденциальности.

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