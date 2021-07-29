В Японии в условиях пандемии растёт популярность жареного угря на вынос

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Токио, 28 июля (Jiji Press). В связи с тем, что многие люди воздерживаются от посещения ресторанов в связи с ростом заражений, в день Быка 28 июля, когда японцы традиционно едят жареного угря кабаяки, хорошо продавались жареные угри на вынос.

Многие люди планировали лакомиться угрём дома во время просмотра Олимпийских игр в Токио по телевизору, поддерживая японских спортсменов, уверенно завоёвывающих медали с момента открытия Игр 23 июля.

Сотрудники специализирующегося на жареных угрях ресторана «Цукидзи Миягава хонтэн» в универмаге «Мацуя Гиндза» в престижном токийском районе Гиндза начали готовить угрей на гриле до открытия в 10 часов утра.

В этом году ресторан решил продавать упакованные обеды-бэнто с угрём по цене 3996 йен, услуга была доступна только 28 июля.

«Мы хотим, чтобы люди преодолевали вирусный кризис, лакомясь угрём», – сказал заведующий рестораном.

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