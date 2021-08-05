Экспорт продовольствия из Японии в 2021 году за период с января по июнь впервые превысил 500 млрд йен

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Токио, 3 августа (Jiji Press). Министерство сельского хозяйства сообщило, что экспорт фермерских и пищевых продуктов из Японии в январе-июне вырос на 30,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 540,7 млрд йен, впервые превысив 500 млрд йен за полугодие.

Резкий рост произошел благодаря активным поставкам говядины и алкогольных напитков, таких как сакэ.

Если учитывать партии товаров стоимостью 200 000 йен и меньше, экспорт за шесть месяцев составил 577,3 млрд йен, увеличившись на 31,6%.

В США и Китае восстанавливаются потребительские расходы.

Экспорт продуктов питания, предназначенных для людей, которые едят дома, также показал хорошие результаты, что отражает стремление людей воздерживаться от еды вне дома в условиях распространения нового коронавируса.

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