Император Японии вновь выразил глубокое сожаление на мемориальной церемонии окончания Второй мировой войны

Новости

Токио, 15 августа (Jiji Press). Японский император Нарухито вновь выразил глубокое сожаление по поводу Второй мировой войны во время мемориальной церемонии 15 августа по случаю 76-й годовщины капитуляции страны в войне.

В своей речи император сказал, что, помня о чувстве глубокого раскаяния, он искренне надеется, что война с её разрушительными последствиями больше никогда не повторится.

О пандемии COVID-19 император Нарухито сказал, что искренне надеется, что люди будут работать вместе, чтобы преодолеть эту трудную ситуацию и продолжать стремиться ко всеобщему счастью и миру во всем мире.

Перед выступлением участники организованной правительством церемонии в Токио почтили минутой молчания память жертв войны.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ сказал в своей речи, что Япония верна своему обещанию не допускать войн с их разрушительными последствиями.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме