Император Японии вновь выразил глубокое сожаление на мемориальной церемонии окончания Второй мировой войны
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Токио, 15 августа (Jiji Press). Японский император Нарухито вновь выразил глубокое сожаление по поводу Второй мировой войны во время мемориальной церемонии 15 августа по случаю 76-й годовщины капитуляции страны в войне.
В своей речи император сказал, что, помня о чувстве глубокого раскаяния, он искренне надеется, что война с её разрушительными последствиями больше никогда не повторится.
О пандемии COVID-19 император Нарухито сказал, что искренне надеется, что люди будут работать вместе, чтобы преодолеть эту трудную ситуацию и продолжать стремиться ко всеобщему счастью и миру во всем мире.
Перед выступлением участники организованной правительством церемонии в Токио почтили минутой молчания память жертв войны.
Премьер-министр Суга Ёсихидэ сказал в своей речи, что Япония верна своему обещанию не допускать войн с их разрушительными последствиями.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]