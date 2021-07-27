Группа в японском правительстве выступила против изменения системы наследования титула императора

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Токио, 26 июля (Jiji Press). Группа членов японского правительства выразила несогласие с изменением нынешних принципов наследования императорского титула, заявив, что история и традиции системы очень важны.

Любое крупное изменение в системе необходимо тщательно продумать, заявила комиссия, которой было поручено рассмотреть способы обеспечения стабильной преемственности титула императора.

Закон об императорском доме гласит, что титул могут наследовать только мужчины по мужской линии императорского дома.

По закону возможных наследников на данный момент всего трое – наследный принц Акисино, его сын принц Хисахито и принц Хитати, младший брат почётного императора Акихито.

Группа призвала отложить обсуждение вопроса о том, кто сможет наследовать титул императора после Хисахито.

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