В Японии обсудят два предложения для предотвращения сокращения количества членов императорского дома

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Токио, 1 июля (Jiji Press). Японская правительственная группа, которой было поручено рассмотреть способы обеспечения стабильной преемственности императорского титула, пришла к решению в основном сосредоточиться на двух предложениях по обеспечению достаточного числа членов императорского дома.

На восьмом заседании группы 30 июня участники согласились, что они в основном будут обсуждать план, позволяющий женщинам императорского дома сохранять свой статус членов дома после свадьбы, и план использования системы усыновления для восстановления статуса потомков императорского дома по мужской линии, которые в своё время утратили этот статус.

Закон об императорском доме гласит, что японский трон может занять только потомок мужского пола по мужской линии императорского рода.

Группу возглавляет Сэйкэ Ацуси, президент Корпорации по развитию и взаимопомощи частных школ Японии.

Выступая после встречи, Сэйкэ указал на необходимость срочного решения этого вопроса, поскольку стране потребуется сохранить достаточное количество членов императорского дома к моменту, когда принц Хисахито, второй в порядке наследования 14-летний сын наследного принца Акисино, станет императором.

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