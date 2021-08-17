Паралимпийский дзюдоист из Грузии арестован за нападение на охранника в Токио

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Токио, 16 августа (Jiji Press). Полиция Токио арестовала грузинского дзюдоиста с нарушением зрения Звиада Гоготчури по подозрению в нападении, когда он душил охранника в гостинице в японской столице, причинив ему серьёзные травмы.

Гоготчури, золотой призёр Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 кг среди мужчин, на допросе в полиции признал обвинения, согласно источникам столичного департамента полиции.

Впервые столичное управление полиции арестовывает спортсмена, участвовавшего в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

34-летний спортсмен подозревается в том, что он душил 63-летнего охранника в отеле в токийском районе Ота около 8:20 утра 12 августа и совершил другие насильственные действия, в результате чего тот получил травмы, требующие около месяца для полного восстановления.

Грузинская паралимпийская делегация прибыла в Японию 11 августа для участия в Паралимпийских играх в Токио, которые начнутся 24 августа, но спортсмены были изолированы в отеле после того, как обнаружилось, что один из них инфицирован новым коронавирусом.

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