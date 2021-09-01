На железных дорогах Японии ведутся работы по упрощению использования поездов людьми на инвалидных колясках
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Токио, 22 августа (Jiji Press). Японские железнодорожные операторы активизируют усилия по переоборудованию таким образом, чтобы позволить людям с ограниченными возможностями пользоваться поездами без помощи сотрудников станции.
Они работают над уменьшением количества лестничных переходов между этажами поездов и платформами и горизонтальных зазоров между поездами и платформами, чтобы инвалиды-колясочники могли самостоятельно садиться в поезд и выходить из него.
Многие железнодорожные операторы активно приступили к таким работам после того, как министерство транспорта установило безбарьерные стандарты для ступеней и зазоров, в том числе и для подготовки к Паралимпийским играм в Токио.
Изменения некоторых размеров всего на несколько сантиметров смогут позволить людям с ограниченными физическими возможностями свободно передвигаться. Чтобы люди на колясках могли садиться в поезд и выходить из него без посторонней помощи, должна быть немного увеличена высота секции платформы перед дверью вагона и установлено резиновое приспособление, сужающее промежутки между поездами и платформами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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