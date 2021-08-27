Япония стремится как можно скорее эвакуировать своих граждан из Афганистана

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Токио, 26 августа (Jiji Press). В преддверии крайнего срока вывода американских вооруженных сил из Афганистана в конце этого месяца проводятся экстренные усилия по эвакуации японцев и других людей с использованием самолётов Сил самообороны Японии.

Японское правительство начнет вывоз японских эмигрантов, сотрудников местного посольства и других лиц из международного аэропорта в Кабуле, столице Афганистана, в настоящее время окружённом боевиками Талибана.

«Неизвестно, сколько людей мы сможем перевезти, пока американские военные будут управлять аэропортом и обеспечивать безопасность, – сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны. – Это будет очень сложная операция».

22 августа правительство направило группу по сбору информации из министерств иностранных дел и обороны для изучения ситуации в аэропорту Кабула.

23 августа днём ​​правительство издало приказ направить Силы самообороны для эвакуации в Афганистан, и примерно через шесть часов транспортёр C-2 Сил самообороны отправился на задание. Позже взлетели два транспортных самолёта С-130.

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