Спортсменка из Афганистана просит помочь ей принять участие в Паралимпийских играх в Токио

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Токио, 20 августа (Jiji Press). Спортсменка из Афганистана, который сейчас находится под контролем Талибана просит помочь ей выехать из страны на Паралимпийские игры в Токио, которые начнутся 24 августа.

Закия Худадади, одна из двух афганских спортсменов, прошедших квалификацию на Паралимпийские игры в Токио, не может выехать из в Кабула из-за продолжающейся нестабильности в стране.

Международный паралимпийский комитет высказал предположение, что афганские спортсмены не смогут участвовать в Играх. Однако Худадади не сдаётся: «Я пока не теряю надежды. У меня всё еще есть надежда, что кто-нибудь поможет», – сказала Худадади в послании, направленном Паралимпийскому комитету Афганистана, согласно сообщению Австралийской радиовещательной корпорации.

Спортсменка была выбрана для участия в соревнованиях по тхэквондо, которые на на Паралимпийских играх будут проводиться впервые. Как сообщают, в условиях серьёзных потрясений в Афганистане Худадади опасается, что Талибан может узнать, что она спортсменка, заявил представитель афганского комитета. В сообщении Худадади сказала, что она не может выйти на улицу даже за покупками, не чувствуя себя в безопасности.

Худадади, уроженка Герата в западной части Афганистана, начала заниматься тхэквондо после того, как узнала о том, что спортсмен по тхэквондо выиграл первую олимпийскую медаль для Афганистана на Играх в Пекине в 2008 году.

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