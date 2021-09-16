Зоопарки и аквариумы в Японии развлекают зрителей онлайн

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Некоторые зоопарки и океанариумы в Японии используют Интернет, чтобы развлекать людей в условиях затянувшейся пандемии COVID-19, загружая забавные и захватывающие видео с животными и общаясь со зрителями в прямом эфире.

Сотрудники начинают чувствовать, что их усилия могут создать новый источник дохода и привлечь внимание к своим объектам.

«Северное сафари Саппоро», зоопарк на Хоккайдо в самой северной префектуре Японии, размещает в Интернете видеоролики, демонстрирующие повадки животных, в том числе показывает реакцию тигра на подкормку для кошек «Тюру», и выдры, с аппетитом поедающей раков.

С момента открытия канала на YouTube в мае прошлого года зоопарк загрузил около 350 таких видео и приобрёл около 170 000 подписчиков.

Доход от таких видеороликов достигает 1 миллиона йен в месяц, хотя этого пока недостаточно для поддержания работы зоопарка в период, когда количество посетителей упало примерно на 40% из-за пандемии.

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