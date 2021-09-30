Кисида Фумио избран президентом Либерально-демократической партии Японии

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия 29 сентября избрала новым президентом бывшего председателя Совета по политическим исследованиям Кисиду Фумио, что обеспечивает ему пост следующего премьер-министра Японии.

64-летний Кисида обошёл министра реформы регулирования Коно Таро (58 лет) во втором туре президентских выборов ЛДП в связи с завершением срока полномочий Суги Ёсихидэ, нынешнего премьер-министра. Кисида получил 257 голосов – 249 от законодателей и восемь от рядовых членов партии и сторонников, при этом у Коно было 170 голосов – 131 от законодателей и 39 от рядовых членов и сторонников.

Второй тур выборов был назначен после того, как ни один из четырех кандидатов, включая бывшего министра внутренних дел и коммуникаций Такаити Санаэ (60 лет) и исполнительного и.о. генерального секретаря ЛДП Нода Сэйко (61 год), не набрал большинства голосов в первом туре.

В первом туре Кисида победил всех, набрав в общей сложности 256 голосов, в том числе 146 голосов от законодателей. Коно получил 255 голосов, в том числе 86 от законодателей, за ним следует Такаити с 188 голосами в сумме и Нода с 63 голосами.

Срок полномочий Кисиды продлится до сентября 2024 года. Учитывая влияние ЛДП в парламенте, он почти наверняка будет избран премьер-министром в начале внеочередного заседания парламента, которое состоится 4 октября.

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